В Киржачском районе в ДТП с легковой машиной пострадали два человека

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, в 04.05 в экстренные службы поступило сообщение о ДТП, произошедшей на автодороге «Киржач-Дубки» в районе поворота на деревню Храпки.

Как выяснилось, легковой автомобиль «Фольксваген Тигуан» под управлением мужчины 1986 года рождения, вылетел в придорожный кювет и перевернулся. На место выезжали сотрудники Госавтоинспекции, подразделения МЧС, аварийно-спасательной службы и бригада скорой медицинской помощи.

Двое мужчин, ехавших в автомобили, получили травмы и оказались зажаты в разбитом салоне, сотрудники МЧС проводили их деблокировку.

В настоящее время по факту произошедшего сотрудники ГИБДД проводят проверку, обстоятельства происшествия устанавливаются. Оба пострадавших были доставлены в больницу.