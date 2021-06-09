В Собинке во время пожара эвакуировали 11 жильцов четырехэтажного дома

Спасение жильцов. Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 21.36 на пульт диспетчеров пожарной охраны поступила информация о пожаре в жилом доме. Прибывшие к месту ЧП огнеборцы обнаружили, что в одной из квартир происходит сильное задымление.

Из четырехэтажки было эвакуировано, а также спасено при помощи дыхательных аппаратов 11 человек, среди которых были два ребенка. К счастью, никто из людей не пострадал.

Как выяснилось, в самой квартире сгорели вещи, площадь пожара оказалась небольшой — всего один квадратный метр. Пробравшиеся внутрь огнеборцы быстро ликвидировали пламя.

В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причину возгорания.