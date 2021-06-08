Во Владимирской области пятнадцать учителей получили первоначальный взнос для ипотеки

Учителя школ Владимирской области могут принять участие в программе по улучшению жилищных условий. Заявления примут от молодых учителей в возрасте до 35 лет включительно для участия в программе предоставления учителям общеобразовательных организаций социальных выплат при ипотечном жилищном кредитовании на оплату первоначального взноса по ипотечному кредиту, займу и на компенсацию части расходов по уплате процентов по ипотечному кредиту, займу. На 3 июня этого года 15 учителей получили государственную поддержку в виде первоначального взноса на приобретение жилья в 2021 году. Контактный телефон по вопросам предоставления социальных выплат: (4922) 44 71 37.