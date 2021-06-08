Отвергнутый поклонник из Собинского района попытался убить бывшую подругу

Региональный Следком завершил расследование уголовного дела в отношении 23-летнего жителя Собинского района, обвиняемого в покушение на убийство. По версии следствия, молодой человек с 2018 года состоял в близких отношениях с жительницей города Владимира. После разрыва отношений в сентябре 2020 года из ревности к другим мужчинам он приехал к восемнадцатилетней девушке домой и напал на нее в подъезде. Привезенным ножом он нанес девушке не менее 30 ударов клинком по голове и телу. Но убить бывшую подругу он не сумел – девушка активно сопротивлялась и на помощь пришли соседи. Благодаря качественной и своевременно оказанной медицинской помощи жизнь девушки удалось спасти. По ходатайству следователя СК России обвиняемый находится под стражей. Дело направлено в Ленинский районный суд.