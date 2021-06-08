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Общество8 июня 2021 17:10

Заместителем директора департамента региональной политики Владимирской области назначен Илья Юрманов

Алексей СУХОВАлексей СУХОВ
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Илья Юрманов назначен заместителем директора, начальником управления информационной политики департамента региональной политики Владимирской области, сообщают в администрации 33 региона.

Илья Юрманов родился во Владимире в 1972 году. Закончил Владимирский государственный педагогический университет и Владимирский юридический институт Минюста России. Он работал в комитете общественных связей и СМИ областной администрации, затем в департаменте региональной политики, где возглавлял отдел информационного обеспечения и мониторинга управления информационной политики.

Управление информационной политики Департамента отвечает за формирование и осуществление региональной информационной политики, обеспечение равного доступа к информационному пространству средств массовой информации и коммуникации.