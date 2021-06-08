Владимир
Еще
Радио
Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия8 июня 2021 17:02

Под Владимиром легковая машина при выезде из леса врезалась в грузовик

Дорожно-транспортное происшествие случилось днем 7 июня
Алексей КОТМЫШЕВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: УГИБДД УМВД России по Владимирской области

Фото: УГИБДД УМВД России по Владимирской области

Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, в 15.00 на 2 километре автодороги «Владимир Улыбышево — Коняево» 52-летний водитель легковушки «Хендай Гранд Старекс», выезжая из лесного массива, не уступил дорогу ехавшему по шоссе грузовику «Скания» под управлением водителя 1993 года рождения.

В результате столкновения пострадал сам мужчина, находившийся за рулем легкового автомобиля — прибывшая на место ДТП бригада «скорой помощи» диагностировала у него ушиб левого бедра, сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму, однако госпитализация ему не потребовалась. Также пострадала маленькая пассажирка «Хендай» - девочка 2009 года рождения была госпитализирована с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, ушибом бедра, а также ссадинами лица.

В настоящее время по факту ДТП в Госавтоинспекции проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.