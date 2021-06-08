Ковровчанин украл и продал на запчасти автомобиль своей тещи

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, на днях следователи полиции Коврова завершили расследование уголовного дела, возбужденного на 21-летнего парня. Ему инкриминируют кражу и умышленное повреждение чужого имущества.

По версии следователей, в конце декабря прошлого года молодой человек пришел по просьбе тещи к ней домой, чтобы покормить собаку. Однако парня привлекла внимание «Лада», стоявшая в гараже родственницы. Он решил воспользоваться тем, что женщины не было дома, нашел на легковушку покупателя и продал ее.

Вернувшаяся теща обнаружила пропажу и обратилась в полицию, ущерб она оценила в 51 тысячу рублей.

Стражи порядка вычислили подозреваемого, которым и оказался тесть ковровчанки. Парень признался, что легковушку увез на эвакуаторе покупателю, которого нашел в интернете, и получил от него 4000 рублей. Когда сыщики нашли человека, купившего автомобиль, машина была уже разобрана на запчасти — так ее и изъяли.

Кроме того, в ходе следствия обнаружилась причастность молодого человека к еще одному преступлению — по версии следователей, он разбил стекло и повредил кузов машины товарища, с которым был в ссоре, причинив ущерб в 31 тысячу рублей.

В скором времени уголовное дело с двумя эпизодами рассмотрит Ковровский городской суд.