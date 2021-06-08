Во Владимире разыскивается без вести пропавшая 84-летняя женщина

Самойлова Клавдия Савельевна. Фото предоставлено ПСО "Лиза Алерт"

Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» Владимирской области сообщает о розыске Самойловой (Жирновой) Клавдии Савельевны 1937 года рождения из Владимира.

По сведениям поисковиков, с нынешнего вторника местонахождение 84-летней женщины установить возможным не представляется.

Приметы Клавдии Савельевны: рост 156 сантиметров, нормального телосложения, волосы темно-каштановые, глаза карие.

На ней могут быть одеты черно-желтая кофта, розовая кофта, черные леггинсы, бежевая майка, рыжая тапка и черный кроссовок.

Всем, кому может быть что-либо известно о местонахождении этой женщины, просьба сообщить в ближайший отдел полиции, либо по телефону «02», либо на круглосуточный телефон «горячей линии» ПСО «Лиза Алерт2: 8-800-700-54-52.