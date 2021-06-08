Во Владимирской области более трех тысяч школьников сдали ЕГЭ по математике

7 июня школьники Владимирской области сдали единый государственный экзамена по профильной математике, на участие в котором зарегистрировались более трех тысяч учеников. В этом году математику сдавали только те выпускники, которым она нужна при поступлении, базового варианта, как в прошлые года, не было. Установленный минимальный балл по математике профильного уровня составляет 27 баллов. Аттестация проходила в 47 пунктах проведения экзамена, которые охраняли полиция и росгвардейцы. Экзаменационная работа по математике профильного уровня состояла из двух частей, включающих в себя 19 заданий. Экзамен длился 3 часа 55 минут. Свои результаты его участники узнают не позднее 23 июня.