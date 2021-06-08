Кольчугинские оперативники попали под суд за незаконное хранение боеприпасов и превышение должностных полномочий

Приговором Кольчугинского городского суда Владимирской области жители Кольчугино признаны виновными в незаконном приобретении, передаче, хранении и перевозке боеприпасов к огнестрельному оружию, группой лиц по предварительному сговору, а также каждый из них в совершении должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан и охраняемых законом интересов общества и государства. Как установил суд, начальник отдела уголовного розыска ОМВД России по Кольчугинскому району и старший оперуполномоченный отдела уголовного розыска в июне прошлого года решили создать обстоятельства, свидетельствующие, что незнакомый им местный житель незаконно хранил боеприпасы. Начальник отдела нашел подходящие боеприпасы, а оперативник предложил мужчине принять участие в фиктивном изъятии у него взрывчатых веществ или боеприпасов к огнестрельному оружию в обмен на организацию для него лучших условий отбывания наказания в местах лишения свободы за ранее совершенные им преступления. Сначала мужчина согласился, но потом обратился в службу безопасности полиции и принял участие в оперативно-розыскных мероприятиях, организованных ими. Проинструктированный оперативником и его начальником, он с переданными ими 11 патронами прибыл к магазину «Бристоль», где его и задержали двое полицейских по поручению оперативника. Вину оба правоохранителя признали, суд назначил каждому наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев условно с испытательным сроком 2 года и установлением определенных обязанностей. Приговор Кольчугинского городского суда вступил в законную силу.