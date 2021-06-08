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Общество8 июня 2021 14:50

Во Владимире чиновники необоснованно отказали матери в выплате детского пособия

Женщина не смогла получить «президентские» выплаты на детей от 3 до 7 лет
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает прокуратура Владимирской области, в июле 2020 года женщина обратилась в Управление социальной защиты населения по городу Владимиру с заявлением о назначении ежемесячной выплаты на детей.

Однако в заявлении мама малышей указала не адрес постоянного места жительства, а адрес места пребывания во Владимире. На этом основании чиновники от соцзащиты отказали ей в назначении выплаты, хотя в законе нигде не сказано, что человек обязан иметь постоянную прописку в регионе для назначения данного пособия.

В результате женщине пришлось искать правду в прокуратуре, которая по итогам проверки внесла в городское Управление соцзащиты представление.

По итогам рассмотрения пособие маме и ее детям назначили, а провинившихся сотрудников наказали в дисциплинарном порядке.