Во Владимире внук перевел с банковского счета бабушки 100 тысяч рублей

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, 2 июня в полицию обратилась 66-летняя жительница Владимира, рассказавшая, что с ее кредитной карты исчезло более 100 тысяч рублей.

В ходе работы сыщики установили, что кроме родственников, к банковской карте женщины никто близко не подходил, а списания происходили с января по май.

В результате главным подозреваемым оказался 18-летний внук жительницы областного центра. По версии следствия, парень узнал реквизиты своей бабушки, установил себе на мобильный специальное банковское приложение, и переводил на свой счет разные суммы. При этом по приходу в гости он удалял смс-сообщения о списании денег с телефона бабушки, чтобы та ни о чем не догадалась.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража с банковского счета».