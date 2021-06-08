Владимирцам расскажут о Сунгире

С 25 июня в музейном центре «Палаты» заработает долгожданная выставка «Сунгирь. Человек и природа».

В этом году исполняется 65 лет с начала археологических исследований древнейшего поселения первобытного человека в зоне Русской равнины. Впервые в большом объёме будут показаны как экспонаты, которые стали символами Сунгиря, – сунгирская лошадка и прорезные диски, – так и предметы, ранее не демонстрировавшиеся. Особое внимание уделено находкам, прошедшим реставрацию во Всероссийском художественном научно-реставрационном центре имени Грабаря.

Всего на выставке будет представлено более 1900 экспонатов. Они расскажут о природно-климатических условиях жизни, внешнем облике и занятиях древних сунгирцев. Здесь посетители смогут увидеть невероятный по богатству погребальный инвентарь палеолитических захоронений.