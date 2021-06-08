Владимир
Еще
Радио
Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество8 июня 2021 13:35

В Александрове выступят солисты Мариинского театра

Там состоится всероссийская премьера духовной оперы "Александр Невский".
Виктория СУХОВАВиктория СУХОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

12 июня в Александрове состоится всероссийская премьера духовной оперы "Александр Невский". Автор музыки и либретто – композитор, один из основателей Академии молодых оперных певцов Мариинского театра, профессор Грайр Ханеданьян.

В постановке примут участие солисты Мариинского театра, симфонический оркестр под управлением Филиппа Селиванова и Камерный хор "Распев" под управлением Заслуженного деятеля искусств России Натальи Колесниковой. сего в премьере будет задействовано 93 артиста.

Опера предстанет в форме яркого костюмированного сценического действа с 3-D декорациями.

Премьера пройдёт 12 июня по адресу: ул. Свердлова, 37.