Во Владимирской области 8 июня коронавирусом заболели 46 человек

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 8 июня 2021 года лабораторно подтверждено 46 случаев Covid-19.

И вот как распределились случаи по районам региона: 10 сл. в г. Владимире, 5 сл. в Муромском, 5 сл. в Гусь-Хрустальном, 4 сл. в Ковровском, 3 сл. в Александровском, 3 сл. в Петушинском, 2 сл. в Собинском, 2 сл. в Кольчугинском, 2 сл. в Камешковском, 2 сл. в Вязниковском, 1 сл. в Меленковском, 1 сл. в Киржачском, 1 сл. в Суздальском, 1 сл. в Юрьев-Польском, 1 сл. в Селивановском, 1 сл. в г. Радужный, 1 сл. в Судогодском, 1 сл. в Гороховецком.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 33 930 случая заболевания (7748 сл. в г. Владимире, 4107 сл. в Гусь-Хрустальном, 3729 сл. о. Муром, 2429 сл. в Ковровском, 2141 сл. в Александровском, 1991 сл. в Петушинском, 1430 сл. в Юрьев-Польском, 1321 сл. в Вязниковском, 1513 сл. в Кольчугинском, 1269 сл. в Суздальском, 1051 сл. в Собинском, 1064 сл. в Киржачском, 940 сл. в Меленковском, 782 сл. в Камешковском, 749 сл. в Гороховецком, 719 сл. в Селивановском, 524 сл. в Судогодском, 423 сл. в г. Радужном).