Во Владимире «вора в законе» осудят за особый статус в уголовном мире

Как сообщает прокуратура Владимирской области, 50-летнего заключенного, имеющего высший статус в уголовном мире, будут судить по сравнительно новой статье уголовного кодекса «Занятие высшего положения в преступной иерархии». В уголовном законе она появилась лишь в апреле 2019 года.

По версии следствия, мужчина еще в середине 90-х годов минувшего века был «коронован» по воровским традициям, получив статус «вора в законе». Когда в ноябре 2019 года он прибыл в СИЗО-1 города Владимира, во время проверки он честно сообщил сотрудникам учреждения о своем особом положении в криминальной среде.

Однако дело тем не закончилось — позже, будучи уже в застенках следственного изолятора, «вор в законе» начал перекрикиваться с другими арестантами, сидящими в соседних камерах, и сообщил им, что имеет кличку «Алхас». Тем самым он получил от заключенных признание своих «прав», что и послужило поводом к возбуждению уголовного дела..

В скором времени уголовное дело рассмотрит Владимирский областной суд. Если вина мужчины будет доказана, ему может грозить суровое наказание — от 8 до 15 лет лишения свободы со штрафом до пяти миллионов рублей.