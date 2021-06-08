В Коврове «телефонный террорист» «заминировал» общежитие колледжа

Как сообщает Управление ФСБ России по Владимирской области, на днях Ковровский городской суд вынес приговор 24-летнему молодому человеку, обвинявшемуся в заведомо ложном сообщении об акте терроризма.

Судом установлено, что 24 октября минувшего года парень позвонил в службу «112» и рассказал, что в здании общежития Ковровского транспортного колледжа на улице Малеева заложена взрывчатка.

Прибывшие на место спецслужбы ничего не нашли, а вскоре установили личность звонившего и задержали его. При молодом человеке нашелся и телефон, с которого он звонил.

Оказалось, что парень сделал звонок из хулиганства, будучи в нетрезвом виде. В результате с учетом всех обстоятельств суд приговорил его к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 1 год и 6 месяцев. Приговор вступил в законную силу.