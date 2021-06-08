Во Владимирской области прогнозируется гроза с сильным дождем и градом

Как сообщает утром 8 июня Главное управление МЧС России по Владимирской области, по информации Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие 2-4 часа на всей территории региона возможен приход грозы, сопровождаемой сильным дождем. В отдельных местах возможен град.

При этом ветер подует с северо-востока, его порывы могут достигать 15-17 метров в секунду.

В связи с этим в региональном главке МЧС призывают жителей и гостей региона быть внимательнее и осторожнее и не оставлять автомобили под ветхими конструкциями и деревьями.