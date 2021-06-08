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Происшествия8 июня 2021 9:27

В Собинском районе выясняются обстоятельства возгорания жилого дома

Происшествие случилось вечером 7 июня в деревне Парфентьево
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 20.50 на пульт диспетчеров пожарной части поступила информация о горящем доме в Парфентьево. На место выехали две пожарные машины и семь огнеборцев.

Когда расчеты прибыли на место, пожарные увидели, что дом горит не изнутри, а снаружи — из-под его обшивки вырывались клубы дыма. Так как вызов был своевременным, огнеборцам удалось потушить горящий дом, общая выгоревшая площадь составила всего 1 квадратный метр, никто из людей не пострадал.

В настоящее время дознаватели МЧС выясняют, что привело к возгоранию наружной части дома.