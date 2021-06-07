Житель Гусь-Хрустального дал ложные показания в суде

Гусевчанин признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 307 УК РФ (заведомо ложные показания свидетеля). В феврале этого года в ходе судебного заседания при рассмотрении уголовного дела о применении в отношении сотрудника полиции насилия 34-летний мужчина, желая помочь своему другу, дал показания, которые говорили о его невиновности. Однако, не смотря на лжесвидетельство, суд выяснил истину и наказал злоумышленника. А солгавший в суде друг вину признал полностью и раскаялся. С учетом всех обстоятельств уголовного дела суд приговорил мужчину к 5 тысячам штрафа.