Жителей Коврова осудили за серию грабежей и незаконную торговлю оружием

Ковровчанин вместе с подругой сначала ограбил свою мать, явившись к ней в арендуемую квартиру и силой забрав стиральную машинку. Через несколько месяцев он с приятельницей ограбил незнакомку на улице, отобрав у нее пакет с покупками – макаронами, зонтом, инструментами. Кроме того, его приятельница вместе с подругой в гостях у знакомой связали хозяйку квартиры, сняли с нее золотую цепочку и сережки, а также похитили футболку и куртку. А сам житель города оружейников нашел на улице нож-кастет, который сначала хранил у себя дома, а потом продал за бутылку водки знакомой. В итоге ковровчанин получил 4 года 5 месяцев с отбыванием в исправительной колонии особого режима, женщина, ограбившая с ним на улице незнакомку, получила четыре года колонии общего режима, а ее знакомая, участвовавшая в похищении золотых украшений, - три года. Кроме того, приговором суда частично удовлетворен иск потерпевшей, с осужденных женщин взыскано в счет возмещения компенсации морального вреда по 100 000 рублей с каждой. Приговор суда обжалован защитником одной из осужденных и ковровчанином, которому вынесли приговор.