В Судогодском районе пострадала пассажирка вылетевшего в кювет автомобиля

Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, около 17.40 на 77 километре указанной автотрассы 21-летинй водитель легковушки «Рено Логан» не справился с управлением, в результате чего машина вылетела в правый по ходу движения кювет.

После вылета в кювет автомобиль опрокинулся. В результате пострадала 17-летняя пассажирка «Рено» - бригада скорой медицинской помощи госпитализировала девушку с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и закрытым переломом ключицы. Что касается водителя, то он травм не получил.

В настоящее время по факту ДТП в Госавтоинспекции продолжается проверка, обстоятельства аварии устанавливаются.