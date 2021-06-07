В Камешково собрали первую партию новых владимирских тракторов

Фото: администрация Владимирской области

Как сообщает администрация Владимирской области, эту машину сконструировали и начали собирать на Камешковском механическом заводе. «Владимир» 4050 — техника универсальная, которая может работать в самых разных сферах — от уборки улиц до сельского хозяйства — в зависимости от навесного оборудования, легко заменимого на другие агрегаты.

В настоящее время на КаМЗ собирают лишь 64 процента деталей для своего трактора, однако, по замыслу, собственной сборки будет становиться все больше.

В настоящее время Камешковский завод создает дилерскую сеть, через которую будет возможно проводить техническое обслуживание машин.