Владимирский магазин торговал сигаретами рядом с детским клубом

В областной столице в магазине «Красное и Белое» на улице Лакино торговали табаком и сигаретами на расстоянии 31,2 метра от территории детского спортивного клуба «Колизей», который относится к детско-юношескому центру «Молодежный». При этом по закону от точек, торгующим табаком и спиртным, до общеобразовательных организаций должно быть не менее ста метров. После вмешательство прокуратуры торговля сигаретами около клуба прекратилась, виновных привлекли к дисциплинарной ответственности. Кроме того, организацию привлекли к административной ответственности за несоблюдение ограничений в сфере торговли табачной продукцией и табачными изделиями и оштрафовали на тридцать тысяч рублей.