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Общество7 июня 2021 15:36

В Суздале девочке-инвалиду не выдали по рецепту бесплатное лекарство

В результате в дело вмешалась Суздальская межрайонная прокуратура
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает прокуратура Владимирской области, в надзорное ведомство обратились родители ребенка, страдающего диабетом первого типа. Девочке-инвалиду лечащий врач назначил инсулинотерапию препаратом «инсулин деглудек» и выписал соответствующий рецепт, однако все оказалось значительно сложнее.

При попытке получить лекарство родители девочки потерпели неудачу, так как в аптеке оно отсутствовало. В связи с этим мама ребенка вынуждена была покупать препарат за свой счет.

В связи с этим прокуратура обратилась в суд с иском к Суздальской районной больнице, потребовав компенсировать семье затраченные деньги.

Суд встал на сторону ребенка и удовлетворил иск, однако в настоящее время решение еще не вступило в законную силу.