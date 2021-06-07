В Суздале девочке-инвалиду не выдали по рецепту бесплатное лекарство

Как сообщает прокуратура Владимирской области, в надзорное ведомство обратились родители ребенка, страдающего диабетом первого типа. Девочке-инвалиду лечащий врач назначил инсулинотерапию препаратом «инсулин деглудек» и выписал соответствующий рецепт, однако все оказалось значительно сложнее.

При попытке получить лекарство родители девочки потерпели неудачу, так как в аптеке оно отсутствовало. В связи с этим мама ребенка вынуждена была покупать препарат за свой счет.

В связи с этим прокуратура обратилась в суд с иском к Суздальской районной больнице, потребовав компенсировать семье затраченные деньги.

Суд встал на сторону ребенка и удовлетворил иск, однако в настоящее время решение еще не вступило в законную силу.