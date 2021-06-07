Во Владимире приятели покупали мобильные телефоны за фальшивки

Октябрьским районным судом города Владимира вынесен приговор двум гражданам Республики Армения - 24-летнему и 29-летнему товарищам. Они признаны виновными в незаконном хранении в целях сбыта и сбыте заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка РФ. В декабре 2020 года они приобрели 19 поддельных банковских билетов Банка России, достоинством 5 тысяч рублей каждый и решили использовать их в качестве оплаты за Iphone. Один из них должен был подбирать потенциальных продавцов дорогих мобильных телефонов, договариваться с ними о встрече, а другой - вести переговоры относительно деталей покупки и расплачиваться поддельными денежными купюрами. Для этого они приехали во Владимир и стали искать в интернете объявления о продаже дорогих мобильных телефонов. 22 декабря прошлого года они приобрели три аппарата у местных жителей, рассчитавшись за них поддельными банковскими билетами Банка России. Впоследствии подсудимые совершили аналогичные преступления на территории другого региона РФ. Октябрьский районный суд назначил им наказание в виде двух с половиной лет и двух лет и пяти месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор суда не вступил в законную силу.