Во Владимирской области пересчитали мышей на полях

Специалисты владимирского филиала Россельхозцентра оценили, как перезимовали мышевидные грызуны на полях – главные вредители, которые могут уничтожить все сельскохозяйственные культуры. Этой весной мышей в нашем регионе посчитали на площади 15,1 тысяч гектаров: 8,4 тысяч гектар составили поля с озимыми культурами, 6,7 тысяч гектар – с многолетними травами.

– Обследования показали, что мышевидными грызунами в области заселено 9,1 тысячи гектаров, или 60,1%. Средневзвешенная численность составила 35 жилых нор на гектар, что в 2,7 раза ниже плотности нор весны 2020 года и в полтора раза выше осени 2020 года, – отмечает начальник отдела защиты растений филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Владимирской области Елена Соколова. – Максимально 562 жилых норы на гектар было учтено на поле многолетних трав в Александровском районе. Экономический порог вредоносности для полей с многолетними травами составляет 100-150 жилых нор на гектар. Превышения этого показателя выявлено на 0,09 тысяч гектар в Александровском и Собинском районах.

Для полей с озимыми культурами экономический порог вредоносности составляет 75-100 жилых нор на гектар. Его превышение зафиксировано на 0,06 тысяч гектар в Юрьев-Польском районе. Там максимальная численность составила 230 жилых нор на гектар.