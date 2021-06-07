В Судогодском районе водитель «Нивы» сбил юношу на спортивном питбайке

Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, около 13.20 на улице Судогодской в районе дома №21 71-летний водитель отечественного внедорожника «Нива» сбил питбайк «BSE» под управлением молодого человека 2005 года рождения.

В ГИБДД уточнили, что инцидент произошел в тот момент, когда автомобиль поворачивал к магазину — водитель не предоставил преимущество питбайку, ехавшему навстречу, в результате чего и произошло столкновение.

Молодой мотоциклист получил травмы, прибывшие на место ДТП врачи «скорой помощи» увезли его в больницу. В настоящее время по факту ДТП в Госавтоинспекции проводится проверка.