За первый квартал из Владимирской области уехало 6257 мигрантов

Как отмечают во Владимирстате, за январь-март этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года миграционный прирост сменился миграционной убылью и составил 596 человек, или 18,0 на 10 тысяч человек населения области. При этом в 2020 году за этот же период за счет мигрантов регион увеличился на 482 человека. В этом году большинство мигрантов приехало во Владимирскую область из других регионов России (4436) и уехало так же в другие области (5587). Из стран СНГ приехало 1180 человек, из дальнего зарубежья – 45. Уехало в страны СНГ 621 человек, в дальнее зарубежье - 49. Больше всего приезжали в регион из Таджикистана, Украины и Армении, уезжали – на Украину, в Армению и Таджикистан. В прошлом году эти страны также были лидерами по количеству приехавших и уехавших мигрантов.