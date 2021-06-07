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Происшествия7 июня 2021 11:35

Во Владимирской области ожидаются грозы с дождями и ветром

Через несколько часов погода на территории региона может ухудшиться
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, по информации Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайшие 2-4 часа в регионе возможны грозы с дождями. При этом прогнозируется усиление ветра, который подует с северо-востока. Его порывы могут достигать до 15-17 метров в секунду.

В связи с этим в МЧС предупреждают о возможных обрывах линий электропередач, нарушениях в работе ливневых системах и повреждении сельскохозяйственных культур. Жителям и гостям региона следует быть внимательнее, и не оставлять автомобили под ветхими деревьями или плохо закрепленными конструкциями.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций следует звонить по телефонам «01», «101» или «112».