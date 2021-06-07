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Происшествия7 июня 2021 9:35

В Гороховце ликвидирован пожар на первом этаже многоквартирного дома

Происшествие случилось в ночь на 7 июня на улице Парковой
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, сигнал о пожаре в жилом доме поступил диспетчерам Гороховецкого пожарно-спасательного гарнизона в 00.02. Через несколько минут к месту ЧП прибыли пять пожарных машин и 18 огнеборцев.

К приезду первых подразделений наблюдался дым, который валил из окна одной из квартир на первом этаже. Пожарные облачились а дыхательные аппараты, пробрались внутрь горящего помещения и потушили огонь. Общая выгоревшая площадь оказалась небольшой — всего 2 квадратных метра, никто из людей не пострадал. В самой квартире огонь уничтожил вещи, находившиеся в одной из комнат.

В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причину произошедшего.