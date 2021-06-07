На улице Большой Нижегородской 8 июня на два часа ограничат движение

8 июня во Владимире будет очередное ограничение движение на одной из дорог. В этот раз на улице Большой Нижегородской.

Как сообщает муниципальное казенное учреждение "Благоустройство", в связи с проведением работ по монтажу кабеля уличного освещения через проезжую часть, будет ограничено движение на улице Большая Нижегородская в районе остановки общественного транспорта "Площадь Фрунзе". Произойдет это 8 июня 2021 года с 10.00 до 12.00.

В принципе, водители смогут проехать напрямую этот участок дороги, однако возможны пробки, поэтому лучше в это время поискать пути объезда.