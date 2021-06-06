В Гороховецком районе во время пожара в гараже пострадал 59-летний мужчина

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчеров в 21.43, после чего к месту ЧП были направлены две пожарные машины и девять человек личного состава МЧС.

На момент прибытия расчетов в гараже полыхала находившаяся внутри легковая машина.

В результате огнеборцы ликвидировали возгорание, общая площадь пожара составила 15 квадратных метров, легковушка выгорела дотла.

Во время пожара травмы получил мужчина 1962 года рождения, больше никто в огне не пострадал. В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причину возгорания.