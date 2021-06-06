В Муроме на Оке ведутся работы по углублению и очистке судового хода

Земснаряд "Московский-702" и брандвахта. Фото: ФГБУ "Канал имени Москвы".

Как сообщает ФГБУ «Канал имени Москвы», Муромский район водных путей ведет штатные работы, в ходе которых приводится в порядок фарватер реки.

Большинство судов сейчас занято на участках, находящихся непосредственно в районе Мурома, а также на границе Меленковского района.

На утро 6 июня работы по углублению дна судового хода ведутся на Ляховском перекате у села Ляхи на участке с 266,5 по 264 километр Оки. Здесь работают земснадяр «Московский-311» совместно с брандвахтой «Б-41» и мотозавозней «МЗ-17».

А в районе острова Змейский, что также находится выше по течению на территории Меленковского района, между перекатами Верхние и Средние Змейские огрудки, суда «РИП-7» и «Промерный-8» занимаются измерением глубин, чтобы выяснить, требуются ли здесь углублять дно.

Ранее на Оке близ Мурома проводились работы по тралению и углублению судового хода на других участках реки.