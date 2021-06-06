Во Владимирской области ожидаются гроза и сильный ветер

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области днем 6 июня, по информации Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайшие 2-4 часа на всей территории региона ожидается гроза с дождем, при этом порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду. Такая погода может продержаться до конца суток.

В связи с этим возможны обрывы линий связи и другие чрезвычайные происшествия, поэтому жителям и гостям региона следует быть внимательнее и осторожнее. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций следует звонить по телефонам «01», «101» или «112».