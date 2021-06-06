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Здоровье6 июня 2021 11:47

Во Владимирской области за сутки подтверждено 48 заражений коронавирусом

Эти сведения предоставило региональное Управление Роспотребнадзора на 6 июня
Алексей КОТМЫШЕВ
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По результатам лабораторных исследований, проведенных за минувшие 24 часа, наибольшее количество новых заражений вновь зафиксировано во Владимире, где подтверждено восемь новых случаев коронавируса.

На втором месте оказались Муромский и Гусь-Хрустальный районы с шестью новыми случаями в каждом, на третьем — Юрьев-Польской, Вязниковский, Петушинский и Ковровский районы, где подтверждено по три новых заражения. В Собинском, Судогодском, Камешковском и Александровском районах подтверждено по два новых случая, в Суздальском, Киржачском, Гороховецком и Селивановском районах, а также в Радужном — по одному.

Таким образом, с начала эпидемии во Владимирской области коронавирус официально был подтверждено у 33834 человек.