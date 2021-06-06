Во Владимирской области за сутки подтверждено 48 заражений коронавирусом

По результатам лабораторных исследований, проведенных за минувшие 24 часа, наибольшее количество новых заражений вновь зафиксировано во Владимире, где подтверждено восемь новых случаев коронавируса.

На втором месте оказались Муромский и Гусь-Хрустальный районы с шестью новыми случаями в каждом, на третьем — Юрьев-Польской, Вязниковский, Петушинский и Ковровский районы, где подтверждено по три новых заражения. В Собинском, Судогодском, Камешковском и Александровском районах подтверждено по два новых случая, в Суздальском, Киржачском, Гороховецком и Селивановском районах, а также в Радужном — по одному.

Таким образом, с начала эпидемии во Владимирской области коронавирус официально был подтверждено у 33834 человек.