Через Владимирскую область в июне пойдут дополнительные пассажирские поезда

Как сообщает Горьковская железная дорога, дополнительные поезда направят на наиболее востребованные направления.

Так, из Нижнего Новгорода в Москву через Муром пойдут поезда №47\48. Кроме Мурома, во Владимирской области эти составы сделают остановки в Кондаково, Бутылицах, Добрятино и на Вековке.

А поезда №235\236, также курсирующие между Нижним Новгородом и Москвой, проследуют через Вязники, Ковров и Владимир.

Также в Муроме будут делать остановку дополнительные поезда №225\226 из Йошкар-Олы в Москву и обратно, и три пары поездов, следующих из Казани до столицы и назад: 274/275, №295/296, №297/298.

А дополнительный поезд №211 сообщением Киров-Москва остановится в Коврове и во Владимире. В обратном направлении этот состав будет иметь номер 238 и проедет через те же станции Владимирской области.

Время отправления поездов следует уточнять в билетных кассах или на официальных порталах РЖД.