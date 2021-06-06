Во Владимире во время пожара в жилом доме эвакуировано 40 человек

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 06.42 на пульт диспетчеров пожарной охраны поступила информация о пожаре в доме №1 по улице 9-е Января.

Прибывшие на место огнеборцы увидели, что из окна квартиры на третьем этаже идет дым. Пожарные, облачившись в дыхательные аппараты, попали тут при помощи автолестницы и быстро потушили пожар на площади 18 квадратных метров, не дав ему разойтись на соседние комнаты.

В ходе инцидента пострадал мужчина 1994 года рождения, других пострадавших нет. В результате сгорели часть вещей и внутренняя отделка комнаты. В ходе тушения из пятиэтажки были эвакуированы 40 человек, включая 10 детей.

В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причину возгорания.