В Муроме старший сержант попался на взятке

Старший сержант Муромской 1-й гвардейской инженерно-саперной бригады, служивший по контракту, незаконно получил деньги у срочника. За три тысячи рублей он согласился скрыть от командования факт того, что солдат срочной службы использует мобильный телефон на территории бригады. Если бы об этом стало известно, рядового могли бы привлечь к дисциплинарной ответственности. Но в итоге о получении взятки стало известно и старшего сержанта привлекли к уголовной ответственности. По решению суда контрактника оштрафовали на двадцать тысяч рублей.