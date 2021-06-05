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Происшествия5 июня 2021 20:52

В Муроме старший сержант попался на взятке

За это ему придется заплатить штраф
Полина НемчиноваПолина Немчинова
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Старший сержант Муромской 1-й гвардейской инженерно-саперной бригады, служивший по контракту, незаконно получил деньги у срочника. За три тысячи рублей он согласился скрыть от командования факт того, что солдат срочной службы использует мобильный телефон на территории бригады. Если бы об этом стало известно, рядового могли бы привлечь к дисциплинарной ответственности. Но в итоге о получении взятки стало известно и старшего сержанта привлекли к уголовной ответственности. По решению суда контрактника оштрафовали на двадцать тысяч рублей.