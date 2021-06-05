Владелец сгоревшего дома в Боголюбово заставил соседа заплатить за ущерб

В начале марта прошлого года в поселке Боголюбово Суздальского района ночью сгорел частный дом, но от огня загорелся и соседский дом, который сильно пострадал. Как указали сотрудники МЧС в постановлении, пожар произошел вследствие несоблюдения хозяином загоревшегося дома требований пожарной безопасности, а именно возгорания горючих материалов дома в результате воздействия на них теплового проявления неустановленного аварийного режима работы электрической сети или электрооборудования. Ущерб соседа, дом которого пострадал, эксперты оценили в два с лишним миллиона рублей, и он через суд пытался взыскать с ответчика 2 454 444 рублей. Суд посчитал, что ответчик, хотя и стал владельцем сгоревшего дома только в декабре 2019 года, не представил суду допустимых и достаточных доказательств отсутствия своей вины в причинении ущерба, о проведении пожарно-технической экспертизы не ходатайствовал, и удовлетворил требования пострадавшего соседа в полном объеме. Ответчик не согласился с решением суда и подал апелляционную жалобу. Дело находится на рассмотрении во Владимирском областном суде.