Во Владимире построят три новых школы

Как заявил губернатор Владимир Сипягин, соглашение, подписанное между «ВЭБ.РФ» и администрацией Владимирской области, поможет избавиться от второй смены в школах и привлечь внебюджетные средства для строительства трех школ в активно растущих районах областного центра. Как сообщил глава региона, школы, которые должны возвести до 2024 года, станут инфраструктурной средой, обеспечивающий высокий уровень базового образования и открывающие доступ к дополнительному образованию и спорту. Напомним, в последние годы в регионе открыты пять школ, где учатся около трех тысяч детей, в этом году откроют еще две на две тысячи учеников. Но в ряде городов области – Владимир, Ковров, Покров, где активно строят жилье, – еще много школьников учатся во вторую смену.