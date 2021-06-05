Лакинский водоканал нарушал природоохранное законодательство

Как установило межрегиональное управление Росприроднадзора по Ивановской и Владимирской областям, муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» города Лакинска нарушило законодательства в области охраны окружающей среды. В ходе проверки проведен осмотр производственных площадок предприятия, в том числе территории очистных сооружений биологической очистки, артезианских скважин и земельных участков, прилегающих к ним; изучена экологическая документация, проведены лабораторные исследования с привлечением специалистов Владимирского филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по ЦФО». Выявлено сразу несколько нарушений - водного законодательства, законодательства в области охраны атмосферного воздуха, обращения с отходами производства и потребления. По итогам проверки руководству МУП «Водоканал» Лакинска выдано предписание об устранении нарушения законодательства в области охраны окружающей среды и нарушений природоохранных требований, которое находится на контроле Управления Росприроднадзора. В отношении юридического и должностных лиц предприятия возбуждены административные дела.