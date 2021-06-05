Владимирец отправится в колонию за неуплату алиментов

Владимирец не платил алименты на свою восьмилетнюю дочку. Его уже наказывали за неуплату алиментов, арестовывая на двенадцать суток, но с начала октября прошлого года до середины января этого года, мужчина, будучи трудоспособным, по-прежнему не работал, не платил алименты, никак не помогал своему ребенку, денег со случайных заработков тоже не давал, при этом на учет как безработный тоже не вставал. В результате с 2017 года он задолжал ребенку 428 699 рублей. Фрунзенский районный суд с учетом его раскаянья, признания вины и состояния здоровья отправил его в колонию общего режима на четыре месяца. Его арестовали в зале суда. Защитник не согласилась с приговором суда и подала апелляционную жалобу, дело находится на рассмотрении во Владимирском областном суде.