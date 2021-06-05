В Александрове предприятие оштрафовали из-за подкарантинной продукции

Во Владимирской области юридическое лицо оштрафовали за неисполнение требования Россельхознадзора. В октябре прошлого года управлением Россельхознадзора в отношении ООО «Вехи» в Александрове возбуждено дело об административном правонарушении за неизвещение о доставке подкарантинной продукции. Должностное лицо истребовало сведения, необходимые для выяснения всех обстоятельств правонарушения, но на предприятии проигнорировали требование и не предоставили сведений. В итоге в отношении юрлица возбудили еще одно административное дело, суд признал его виновным и оштрафовал на пятьдесят тысяч рублей. Штраф предприятие заплатило в полном объеме.