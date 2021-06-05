Во Владимирской области за сутки коронавирусом заболел 51 человек

5 июня в регионе лабораторно подтвержден 51 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией, которые распределились так: 11 сл. в г. Владимире, 7 сл. в Муромском, 5 сл. в Гусь-Хрустальном, 4 сл. в Петушинском, 4 сл. в Камешковском, 3 сл. в Ковровском, 3 сл. в Александровском, 2 сл. в Юрьев-Польском, 2 сл. в г. Радужный, 2 сл. в Киржачском, 2 сл. в Вязниковском, 2 сл. в Меленковском, 1 сл. в Суздальском, 1 сл. в Кольчугинском, 1 сл. в Собинском, 1 сл. в Судогодском. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 33 786 случаев заболевания, большая часть из них - 7719 сл. - в г. Владимире, 4092 сл. в Гусь-Хрустальном, 3713 сл. о. Муром, 2418 сл. в Ковровском, 2132 сл. в Александровском, 1983 сл. в Петушинском, 1425 сл. в Юрьев-Польском, 1314 сл. в Вязниковском, 1506 сл. в Кольчугинском, 1265 сл. в Суздальском, 1046 сл. в Собинском, 1060 сл. в Киржачском, 936 сл. в Меленковском, 775 сл. в Камешковском, 746 сл. в Гороховецком, 716 сл. в Селивановском, 520 сл. в Судогодском, 420 сл. в г. Радужном

Также за сутки от коронавируса скончались семь человек, а всего за время пандемии от новой инфекции умерло 1211 жителей регионе. Кроме того, за последние сутки 49 человек, а в целом вирус победит 31 441.