Во Владимире в июне начнется рассмотрение уголовного дела в отношении директора «Облстройзаказчик»

По версии следствия, бывший директор государственного бюджетного учреждения Владимирской области «Облстройзаказчик», используя служебное положение, получил взятку в особо крупном размере в сумме 4 100 000 рублей за беспрепятственную приемку работ, общее покровительство в силу занимаемого положения по службе, а также попустительство в противоправной деятельности взяткодателя. Рассматривать уголовное дело по обвинению директора в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.285, ч.6 ст.290 УК РФ, предстоит Ленинскому районному суду, судебное заседание назначено на 11 июня.