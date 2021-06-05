На льготные лекарства во Владимирской области дополнительно выделено 415 миллионов

Изначально на приобретение лекарств на региональном уровне для федеральных и региональных льготников было выделено более одного миллиарда рублей, но этих денег не хватило и из регионального бюджета дополнительно выделили 415 миллионов рублей.

- Число рецептов, находящихся в настоящее время на отсроченном лекарственном обеспечении, по сравнению с январем и февралем уменьшилось, положение дел постепенно улучшается. Регион не будет отказываться от централизации закупки лекарственных препаратов, и в этом нашу позицию поддерживает Росздравнадзор и Минздрав России, − отметила врио заместителя губернатора Ольга Гребнева.

В будущим процесс закупки льготных лекарств в администрации обещают держать под строгим контролем.