Ковровчанину менеджер магазина запчастей продал несуществующие детали

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, на днях следователи Ковровской полиции завершили расследование уголовного дела, возбужденного на 33-летнего жителя Казани, который обвиняется в мошенничестве.

Прошлой осенью в полицию обратился ковровчанин, который рассказал, что на одном известном сайте объявлений заказал автозапчасти, оплатил товар, но продавец перестал выходить на связь. Посылка с деталями в результате так и не пришла.

Оперативникам в итоге удалось установить личность продавца, которым и оказался молодой мужчина из столицы Татарстана.

По версии следствия, он работал менеджером в магазине запчастей. А потому знал их технические характеристики. Менеджеру не составило труда найти в интернете картинки с деталями, и убедить покупателя в том, что он действительно их продает. При этом парень использовал «липовый» аккаунт в соцсетях и действовал через сим-карту без регистрации. Тем не менее, спастись от рук закона ему не удалось. В ходе следствия житель Казани полностью возместил ковровчанину ущерб.

Вскоре уголовное дело начнет рассматривать Ковровский городской суд.