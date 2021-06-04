Владимирец, пострадавший в аварии с автобусом, отсудил компенсацию у «АДМ»

Горожанин в конце мая попал в аварию: иномарка, которой он управлял, столкнулась с автобусом «Мерседес-Бенц» по вине водителя автобуса, которого суд признал виновным в аварии. В результате столкновения водитель «БМВ Х5» получил легкий вред здоровью. Свои страдания он оценил в 70 тысяч рублей, которые и просил взыскать вместе с оплатой услуг представителя. Водитель автобуса указал, что в транспорте. Который ему выдали для работы, была неисправна тормозная система, а значит, компенсировать вред должен его работодатель. Суд удовлетворил требования частично и взыскал с ООО «АДМ» в пользу У. денежную компенсацию морального вреда вследствие причинения вреда здоровью в сумме 25000 рублей и судебные расходы по оплате услуг представителя в сумме 15 000 рублей. В остальной части иска было отказано. Решение суда вступило в законную силу.