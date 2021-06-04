Житель Курганской области под Владимиром убил беременную женщину и своего знакомого

Житель Курганской области жил и работал во Владимирской области – в СНТ «Дары природы», он фактически жил в комнате садового дома и выполнял обязанности помощника администратора. В конце октября 2019 года он пьяный, вооружившись складным ножом, зашел в комнату своей знакомой и нанес ей не менее 9 ударов ножом в область головы, груди, шеи, предплечья, рук, стопы. Он знал, что жертва беременна, но это его не остановило. Девушка скончалась на месте происшествия от кровопотери. Зашедший в комнату мужчина оттолкнул нападавшего, тот в ответ ударил его ножом в голову. Но раненый активно сопротивлялся и смогу убежать. После этого курганец стал обходить комнаты домика, ища новых жертв, встретил знакомого, которого дважды ударил ножом в шею, но и ему удалось сбежать. Выйдя на улицу около домика вооруженный помощник администратора встретил еще четверых знакомых, которых сумел ранить в жизненно-важные органы, но трем из них удалось спастись, убежав, а четвертый умер на месте – от кровотечения, вызванного раной шеи. Затем у одного из уцелевших он, угрожая оружием, забрал семь тысяч рублей и добился, чтобы ему перевели 28 тысяч на карту, а потом сбежал. Кроме того, 21 октября 2020 года в ходе судебного заседания при рассмотрении ходатайства следователя о продлении срока содержания под стражей задержанный публично оскорбил старшего следователя ОРОВД СУ по ЗАО ГСУ СК России по г. Москве и отправляющего правосудие судью Московского городского суда. Сейчас уголовное дело рассматривает Владимирский областной суд, заседание продолжится 8 июня.